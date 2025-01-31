Глава Приднестровья обратился с призывом к Евросоюзу
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский призвал представителей Евросоюза повлиять на Кишинев в вопросе поставок газа в ПМР. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.
Он указал, что Приднестровье «с искренней благодарностью восприняло новость о выделении республике гуманитарного гранта на закупку природного газа, который позволит ей с 1 февраля возобновить полноценное функционирование своей энергосистемы и обеспечить своих граждан теплом и электричеством». По словам Красносельского, со стороны ПМР нет никаких препятствий для осуществления поставок.
«Непреодолимой на пути воплощения в жизнь пакета экстренной помощи Приднестровью стала нерасторопность молдавских чиновников, которые по необъяснимым причинам не провели заседание комиссии по данному вопросу. То есть комиссия сегодня собиралась, определенные решения принимала, но рассмотрение конкретно этой темы — транспортировки газа в республику — вынесли на отдельное заседание, запланированное на конец рабочего дня пятницы, которое в итоге так и не провели. И снова страдают люди», — написал он.
На этом фоне Красносельский обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом лично «вмешаться в ситуацию, оказать влияние на должностных лиц Молдавии, препятствующих реализации европейского гуманитарного проекта, и сделать все возможное, чтобы долгожданный газ и тепло пришли в дома приднестровцев 1 февраля».