Глава Приднестровья обратился с призывом к Евросоюзу

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский призвал представителей Евросоюза повлиять на Кишинев в вопросе поставок газа в ПМР. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

Он указал, что Приднестровье «с искренней благодарностью восприняло новость о выделении республике гуманитарного гранта на закупку природного газа, который позволит ей с 1 февраля возобновить полноценное функционирование своей энергосистемы и обеспечить своих граждан теплом и электричеством». По словам Красносельского, со стороны ПМР нет никаких препятствий для осуществления поставок.

« Н е п р е о д о л и м о й н а п у т и в о п л о щ е н и я в ж и з н ь п а к е т а э к с т р е н н о й п о м о щ и П р и д н е с т р о в ь ю с т а л а н е р а с т о р о п н о с т ь м о л д а в с к и х ч и н о в н и к о в , к о т о р ы е п о н е о б ъ я с н и м ы м п р и ч и н а м н е п р о в е л и з а с е д а н и е к о м и с с и и п о д а н н о м у в о п р о с у . Т о е с т ь к о м и с с и я с е г о д н я с о б и р а л а с ь , о п р е д е л е н н ы е р е ш е н и я п р и н и м а л а , н о р а с с м о т р е н и е к о н к р е т н о э т о й т е м ы — т р а н с п о р т и р о в к и г а з а в р е с п у б л и к у — в ы н е с л и н а о т д е л ь н о е з а с е д а н и е , з а п л а н и р о в а н н о е н а к о н е ц р а б о ч е г о д н я п я т н и ц ы , к о т о р о е в и т о г е т а к и н е п р о в е л и . И с н о в а с т р а д а ю т л ю д и » , — н а п и с а л о н .

На этом фоне Красносельский обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом лично «вмешаться в ситуацию, оказать влияние на должностных лиц Молдавии, препятствующих реализации европейского гуманитарного проекта, и сделать все возможное, чтобы долгожданный газ и тепло пришли в дома приднестровцев 1 февраля».