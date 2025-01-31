Во Франции осквернили могилу Жана-Мари Ле Пена

Во Франции осквернили могилу основателя партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение внучки Ле Пена и евродепутата Марион Марешаль в социальных сетях.

По словам Марешаль, могилу ее деда осквернили вандалы. Она также показала фотографию, на которой можно увидеть текущее состояние захоронения. Судя по снимку, гранитный крест на могиле был разрушен, а цветы вырваны с корнем.

« В ы р а з р у ш и л и м о г и л у н а ш и х п р е д к о в . В ы д у м а е т е , ч т о с м о ж е т е р а з б и т ь н а м с е р д ц а , з а п у г а т ь н а с ? Н о н а ш и м о т в е т о м б у д е т б о р ь б а с в а м и в с е г д а и е щ ё с и л ь н е е , п о к о л е н и е з а п о к о л е н и е м . Н а ш а р е ш и м о с т ь б у д е т с о о т в е т с т в о в а т ь в а ш е м у п о з о р у » , — н а п и с а л а М а р е ш а л ь .

При этом французские СМИ сообщили, что акт вандализма произошел в ночь на пятницу. В данный момент кладбище было закрыто для посетителей, на месте работают следователи.