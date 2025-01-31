Во Франции осквернили могилу Жана-Мари Ле Пена
Во Франции осквернили могилу основателя партии «Национальный фронт» Жана-Мари Ле Пена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение внучки Ле Пена и евродепутата Марион Марешаль в социальных сетях.
По словам Марешаль, могилу ее деда осквернили вандалы. Она также показала фотографию, на которой можно увидеть текущее состояние захоронения. Судя по снимку, гранитный крест на могиле был разрушен, а цветы вырваны с корнем.
«Вы разрушили могилу наших предков. Вы думаете, что сможете разбить нам сердца, запугать нас? Но нашим ответом будет борьба с вами всегда и ещё сильнее, поколение за поколением. Наша решимость будет соответствовать вашему позору», — написала Марешаль.
При этом французские СМИ сообщили, что акт вандализма произошел в ночь на пятницу. В данный момент кладбище было закрыто для посетителей, на месте работают следователи.