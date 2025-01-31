В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Нетаньяху в феврале

В Белом доме подтвердили встречу президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 4 февраля.

« М о г у п о д т в е р д и т ь , ч т о п р е м ь е р - м и н и с т р Н е т а н ь я х у б у д е т н а х о д и т ь с я з д е с ь в о в т о р н и к , 4 ф е в р а л я , д л я р а б о ч е г о в и з и т а и в с т р е ч и с п р е з и д е н т о м » , — ц и т и р у е т п р е с с - с е к р е т а р я Б е л о г о д о м а К э р о л а й н Л е в и т т Т А С С .

Ранее Нетаньяху созвонился с Трампом и поблагодарил его за посредничество по Газе.

Также стороны договорились о скорой встрече в Вашингтоне.