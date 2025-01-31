В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Нетаньяху в феврале
В Белом доме подтвердили встречу президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 4 февраля.
«Могу подтвердить, что премьер-министр Нетаньяху будет находиться здесь во вторник, 4 февраля, для рабочего визита и встречи с президентом», — цитирует пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт ТАСС.
Ранее Нетаньяху созвонился с Трампом и поблагодарил его за посредничество по Газе.
Также стороны договорились о скорой встрече в Вашингтоне.