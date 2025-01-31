Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску назвал украинского лидера Владимира Зеленского «полудиктатором» и обвинил в разжигании конфликта, передает Digi24.

« У м е н я е с т ь п р о б л е м а с п о л у д и к т а т о р а м и , к о т о р ы е с т а в я т с в о и с о б с т в е н н ы е и н т е р е с ы и и н т е р е с ы п р е д с т а в л я е м о й и м и г р у п п ы в ы ш е н а ц и о н а л ь н ы х и н т е р е с о в » , — з а я в и л п о л и т и к .

Джожрджеску обвинил Зеленского и президента Румынии Клауса Йоханниса в том, что они не допускают свободных выборов. Он также отметил, что украинский лидер никогда не просил о диалоге, прежде чем просить об оружии.

Политик подчеркнул, что целью президента Украины должна стать защита собственных граждан, а о территориях можно договориться. Он обвинил Киев в разжигании конфликта и в коррупции.

« С к о л ь к о е в р о п е й с к и х д е н е г б ы л о и м и у к р а д е н о в х о д е е в р о п е й с к о й и , п о с у т и , р у м ы н с к о й п о п ы т к и п о м о ч ь У к р а и н е ? » — з а д а л с я в о п р о с о м к а н д и д а т .

Накануне Джорджеску заявил, что раздел территории Украины неизбежен. По словам политика, Украина является «фиктивным государством», и Румыния может претендовать на аннексию ее территорий.