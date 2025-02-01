В Гоме убили более 770 человек

Число погибших в столице провинции Северное Киву городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) с момента вступления в него 26 января повстанцев из группировки "Движение 23 марта" (М23) достигло 773. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Минздрав ДРК.

По его информации, данные получены из городских больниц и моргов. Минздрав уточняет, что большое количество тел все еще находится на улицах Гомы, так как морги переполнены. Накануне представитель ООН сообщил о 700 погибших и 2,8 тыс. раненых в Гоме.

Отряды М23 практически полностью контролируют город, отдельные перестрелки происходят только в его самых северных районах. В минувший четверг повстанцы объявили о создании комитета по управлению Гомой. В южных районах города 30 января была восстановлена подача в дома электроэнергии и воды.

Решением правительства ДРК административный центр Северного Киву временно перенесен из Гомы в город Бени. Он находится в 244 км к северу от Гомы в непосредственной близости от границы с Угандой.