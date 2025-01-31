Вучич обвинил иностранные спецслужбы в попытках дестабилизировать ситуацию в Сербии
Проходящие в последние несколько месяцев массовые студенческие протесты в Сербии являются попыткой развала страны, организованной иностранными спецслужбами. Об этом 31 января заявил президент республики Александар Вучич в ходе обращения к гражданам в городе Трстеник.
«Когда вы не действуете по указке иностранных сил, хотите управлять своей страной, защищая ее свободу, принимаете решение самостоятельно, от имени и в интересах вашего народа, а не больших сил, придет момент, когда они попробуют и сделают все, чтобы вас свалить. Но проблема не в том, что они хотят свалить меня или кого-то еще. Проблема в том, что они хотят развалить Сербию», — приводит слова сербского лидера национальный телеканал РТС.
По словам Вучича, никто в регионе не заинтересован в существовании экономически сильной Сербии с мощной армией.
«Посмотрите на заявления (премьер-министра непризнанного Косова) Альбина Курти. Посмотрите, что говорят в Хорватии. А потом задайте вопрос, зачем им желать добра Сербии?», — подчеркнул Вучич.
Президент также призвал протестующих к диалогу, подчеркнув, что власти будут терпимо относиться к их действиям до тех пор, пока они не применят насилие.
«Мы постоянно предлагаем им диалог, но знаем, что они этого не хотят, потому что у них нет аргументов», — констатировал политик.
Он назвал ключевой задачей властей сохранить независимость и самостоятельность страны.
«Поэтому мы должны оберегать страну и наших друзей. Поэтому не будет санкций против Российской Федерации, поэтому мы продолжим выстраивать отношения с Китаем, поэтому мы будем защищать свободу Сербии. Свобода — это самая главная ценность для нас», — заявил сербский лидер.
Вучич обратился ко всем гражданам Сербии, а также к «иностранцам, которые пытаются провести в стране революцию», подчеркнув, что Белград не пойдет на компромиссы по жизненно важным для него вопросам.
«Не будет компромиссов по вопросу государственно-правового статуса Сербии, что означает: Косово — это Сербия. Не будет введения санкций в отношении наших друзей, сколько бы вы от нас этого не требовали. И мы не дадим вам разграбить Сербию», — заключил президент.
Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич ушел в отставку со своего поста на фоне массовых протестов, которые начались в ноябре прошлого года после трагедии на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, где в результате обрушения бетонного козырька погибло 15 человек. Помимо прочего, протестующие потребовали публикации всей документации, касающейся проведенной недавно реконструкции вокзала, а также привлечения к ответственности виновных. Власти страны заявили о выполнении всех условий митингующих, однако это не привело к снижению протестной активности в стране.