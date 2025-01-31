Вучич обвинил иностранные спецслужбы в попытках дестабилизировать ситуацию в Сербии

Проходящие в последние несколько месяцев массовые студенческие протесты в Сербии являются попыткой развала страны, организованной иностранными спецслужбами. Об этом 31 января заявил президент республики Александар Вучич в ходе обращения к гражданам в городе Трстеник.

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« К о г д а в ы н е д е й с т в у е т е п о у к а з к е и н о с т р а н н ы х с и л , х о т и т е у п р а в л я т ь с в о е й с т р а н о й , з а щ и щ а я е е с в о б о д у , п р и н и м а е т е р е ш е н и е с а м о с т о я т е л ь н о , о т и м е н и и в и н т е р е с а х в а ш е г о н а р о д а , а н е б о л ь ш и х с и л , п р и д е т м о м е н т , к о г д а о н и п о п р о б у ю т и с д е л а ю т в с е , ч т о б ы в а с с в а л и т ь . Н о п р о б л е м а н е в т о м , ч т о о н и х о т я т с в а л и т ь м е н я и л и к о г о - т о е щ е . П р о б л е м а в т о м , ч т о о н и х о т я т р а з в а л и т ь Сербию», — приводит слова сербского лидера национальный телеканал РТС.

По словам Вучича, никто в регионе не заинтересован в существовании экономически сильной Сербии с мощной армией.

« П о с м о т р и т е н а з а я в л е н и я ( п р е м ь е р - м и н и с т р а н е п р и з н а н н о г о К о с о в а ) А л ь б и н а К у р т и . П о с м о т р и т е , ч т о г о в о р я т в Хорватии. А потом задайте вопрос, зачем им желать добра Сербии?», — подчеркнул Вучич.

Президент также призвал протестующих к диалогу, подчеркнув, что власти будут терпимо относиться к их действиям до тех пор, пока они не применят насилие.

« М ы п о с т о я н н о п р е д л а г а е м и м д и а л о г , н о з н а е м , ч т о о н и э т о г о н е х о т я т , п о т о м у ч т о у н и х н е т а р г у м е н т о в » , — к о н с т а т и р о в а л п о л и т и к .

Он назвал ключевой задачей властей сохранить независимость и самостоятельность страны.

« П о э т о м у м ы д о л ж н ы о б е р е г а т ь с т р а н у и н а ш и х д р у з е й . П о э т о м у н е б у д е т с а н к ц и й п р о т и в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , п о э т о м у м ы п р о д о л ж и м в ы с т р а и в а т ь о т н о ш е н и я с Китаем, поэтому мы будем защищать свободу Сербии. Свобода — это самая главная ценность для нас», — заявил сербский лидер.

Вучич обратился ко всем гражданам Сербии, а также к «иностранцам, которые пытаются провести в стране революцию», подчеркнув, что Белград не пойдет на компромиссы по жизненно важным для него вопросам.

« Н е б у д е т к о м п р о м и с с о в п о в о п р о с у г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о г о с т а т у с а Сербии, что означает: Косово — это Сербия. Не будет введения санкций в отношении наших друзей, сколько бы вы от нас этого не требовали. И мы не дадим вам разграбить Сербию», — заключил президент.

Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич ушел в отставку со своего поста на фоне массовых протестов, которые начались в ноябре прошлого года после трагедии на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, где в результате обрушения бетонного козырька погибло 15 человек. Помимо прочего, протестующие потребовали публикации всей документации, касающейся проведенной недавно реконструкции вокзала, а также привлечения к ответственности виновных. Власти страны заявили о выполнении всех условий митингующих, однако это не привело к снижению протестной активности в стране.