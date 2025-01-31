Раскрыты ключевые задачи спецпосланника Трампа в Венесуэле

Спецпосланнику президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарду Гренеллу предстоит решить в Венесуэле две неотложные задачи. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Соединенных Штатов Кэролайн Левитт, передает «Интерфакс».

Она подтвердила, что Гренелл уже прибыл с визитом в Венесуэлу. Целью поездки является «решение двух неотложных задач».

По словам Левитт, Гренеллу предстоит «убедиться, что нарушившие законы США граждане Венесуэлы смогут вернуться на родину и добиться того, чтобы американцы, задержанные в республике, вернулись домой».

При этом пресс-секретарь Трампа заявила, что визит спецпосланника не означает, что Вашингтон признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы.

Ранее Мадуро заявил, что республика прекращает прием самолетов с нелегальными мигрантами, который выдворили из США и Мексики.

Напомним, что 28 июля 2024 года в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых победил Мадуро. В США выступили против этого, призвав мировое сообщество признать победителем другого кандидата — лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Там считают результаты выборов в Венесуэле сфабрикованными. Еще в 2020 году США обвиняли Мадуро в «наркотерроризме, коррупции и наркотрафике».