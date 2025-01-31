В ООН прокомментировали убийство ВСУ мирных жителей в Русском Поречном
ООН выступает против убийств гражданских лиц. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации, комментируя убийство военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирных жителей в курском селе Русское Поречное.
"Мы последовательно выступаем против убийств гражданских как на территории Российской Федерации, так и Украины", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее в СК РФ сообщили, что следователи установили причастность не менее пяти военнослужащих ВСУ к преступлениям против мирного населения в селе Русское Поречное Курской области, одного из них удалось задержать. Сейчас военнослужащие подозреваются в убийстве 22 мирных жителей, чьи тела спрятали в подвалах сельских домов, а также изнасиловании восьми женщин. Следователи вместе с Министерством обороны РФ забрали тела убитых мирных жителей, уже назначены необходимые экспертизы. Проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками.