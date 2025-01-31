ООН выступает против убийств гражданских лиц. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации, комментируя убийство военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирных жителей в курском селе Русское Поречное.

" М ы п о с л е д о в а т е л ь н о в ы с т у п а е м п р о т и в у б и й с т в г р а ж д а н с к и х к а к н а т е р р и т о р и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , т а к и У к р а и н ы " , - с к а з а л о н в о т в е т н а с о о т в е т с т в у ю щ и й в о п р о с ж у р н а л и с т а .

Ранее в СК РФ сообщили, что следователи установили причастность не менее пяти военнослужащих ВСУ к преступлениям против мирного населения в селе Русское Поречное Курской области, одного из них удалось задержать. Сейчас военнослужащие подозреваются в убийстве 22 мирных жителей, чьи тела спрятали в подвалах сельских домов, а также изнасиловании восьми женщин. Следователи вместе с Министерством обороны РФ забрали тела убитых мирных жителей, уже назначены необходимые экспертизы. Проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками.