В Швеции отпустили задержанных по делу об убийстве осквернившего Коран иракца

Прокурор, ведущий дело об убийстве организатора акций с сожжением Корана в Швеции Салвана Момики, принял решение отпустить пятерых подозреваемых, задержанных в рамках расследования. Об этом сообщает прокуратура.
"Подозрения в совершении преступления ослабли, и я больше не вижу причин держать людей под стражей", - пояснил возглавляющий предварительное расследование старший прокурор Расмус Оман.
Подозрения не сняты полностью, следователи продолжают выяснять, что произошло и кто стоит за преступлением, отмечается в пресс-релизе.
Осквернивший Коран 38-летний беженец из Ирака был убит вечером в среду в квартире дома во время прямой трансляции в TikTok. Смотревший трансляцию свидетель сообщил полиции, что видел, как Момика вышел на балкон, а вслед за этим раздалось несколько выстрелов. Четверо подозреваемых были задержаны в квартире рядом с местом убийства, пятого арестовали в пять часов утра, после просмотра полицией записей с видеокамер, где видно, как этот человек уезжает с места преступления на машине.
30 января Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор в отношении Момики по статье "возбуждение ненависти по национальному признаку". Шведская прокуратура предъявила Момике обвинение по статье "возбуждение ненависти по национальному признаку". Ему инкриминировались четыре эпизода с сожжением Корана в четырех местах Стокгольма летом 2023 года.
Прокуратура Швеции заподозрила пятерых в убийстве организатора акций с сожжением Корана
Уликами преступных деяний являются видеозаписи с мест, где состоялись акции. Впервые священная книга мусульман была сожжена на площади в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль- Адха (Курбан-байрам) - один из главных религиозных праздников. После ряда подобных акций несколько террористических организаций, в том числе "Исламское государство" и Аль-Каида (запрещены в РФ) указали на королевство как на "приоритетную цель", а уровень террористической угрозы был повышен до четырех баллов из пяти.