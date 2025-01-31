В Швеции отпустили задержанных по делу об убийстве осквернившего Коран иракца

Прокурор, ведущий дело об убийстве организатора акций с сожжением Корана в Швеции Салвана Момики, принял решение отпустить пятерых подозреваемых, задержанных в рамках расследования. Об этом сообщает прокуратура.

" П о д о з р е н и я в с о в е р ш е н и и п р е с т у п л е н и я о с л а б л и , и я б о л ь ш е н е в и ж у п р и ч и н д е р ж а т ь л ю д е й п о д с т р а ж е й " , - п о я с н и л в о з г л а в л я ю щ и й п р е д в а р и т е л ь н о е р а с с л е д о в а н и е с т а р ш и й п р о к у р о р Р а с м у с Оман.

Подозрения не сняты полностью, следователи продолжают выяснять, что произошло и кто стоит за преступлением, отмечается в пресс-релизе.

Осквернивший Коран 38-летний беженец из Ирака был убит вечером в среду в квартире дома во время прямой трансляции в TikTok. Смотревший трансляцию свидетель сообщил полиции, что видел, как Момика вышел на балкон, а вслед за этим раздалось несколько выстрелов. Четверо подозреваемых были задержаны в квартире рядом с местом убийства, пятого арестовали в пять часов утра, после просмотра полицией записей с видеокамер, где видно, как этот человек уезжает с места преступления на машине.

30 января Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор в отношении Момики по статье "возбуждение ненависти по национальному признаку". Шведская прокуратура предъявила Момике обвинение по статье "возбуждение ненависти по национальному признаку". Ему инкриминировались четыре эпизода с сожжением Корана в четырех местах Стокгольма летом 2023 года.

Прокуратура Швеции заподозрила пятерых в убийстве организатора акций с сожжением Корана

Уликами преступных деяний являются видеозаписи с мест, где состоялись акции. Впервые священная книга мусульман была сожжена на площади в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль- Адха (Курбан-байрам) - один из главных религиозных праздников. После ряда подобных акций несколько террористических организаций, в том числе "Исламское государство" и Аль-Каида (запрещены в РФ) указали на королевство как на "приоритетную цель", а уровень террористической угрозы был повышен до четырех баллов из пяти.