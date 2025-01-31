В Белом доме подтвердили намерение Трампа ввести пошлины против Мексики, Канады и КНР

Президент США Дональд Трамп не отказался от намерения ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая с 1 февраля. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

США вводят пошлины против Китая, Канады и Мексики
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Он указала, что обещание Трампа о введении пошлин «было сделано и будет исполнено».

«Завтра, 1 февраля, крайний срок, который озвучил президент Трамп ранее. Завтра он введет пошлину 25% против Мексики и Канады и 10% против Китая за то, что они поставляли и позволяли распространять в нашей стране нелегальный фентанил, что привело к смерти десятков миллионов американцев», добавила Левитт.

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Других подробностей, в том числе будут ли новые тарифы распространятся на импорт нефти, она не привела.