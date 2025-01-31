США вводят пошлины против Китая, Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп не отказался от намерения ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая с 1 февраля. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

Он указала, что обещание Трампа о введении пошлин «было сделано и будет исполнено».

« З а в т р а , 1 ф е в р а л я , к р а й н и й с р о к , к о т о р ы й о з в у ч и л п р е з и д е н т Т р а м п р а н е е . З а в т р а о н в в е д е т п о ш л и н у 2 5 % п р о т и в М е к с и к и и К а н а д ы и 1 0 % — п р о т и в К и т а я — з а т о , ч т о о н и п о с т а в л я л и и п о з в о л я л и р а с п р о с т р а н я т ь в н а ш е й с т р а н е н е л е г а л ь н ы й ф е н т а н и л , ч т о п р и в е л о к с м е р т и д е с я т к о в м и л л и о н о в а м е р и к а н ц е в » , — д о б а в и л а Л е в и т т .

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Других подробностей, в том числе будут ли новые тарифы распространятся на импорт нефти, она не привела.