Страны Европейского Союза (ЕС) разошлись во мнениях относительно отправки миротворческих войск НАТО на Украину. Об этом сообщает издание The Times.

По его данным, Великобритания, Франция выступили за размещение значительных сил в случае достижения соглашения о прекращении огня. При этом Германия и ряд других стран выразили другую позицию.

« В е л и к о б р и т а н и я , Ф р а н ц и я и с т р а н ы С е в е р н о й Е в р о п ы п о д д е р ж и в а ю т и д е ю в о з г л а в л я е м о й Е в р о п о й и н и ц и а т и в ы п о о т п р а в к е д е с я т к о в т ы с я ч с о л д а т в с л у ч а е с о г л а ш е н и я о п р е к р а щ е н и и о г н я » , — о т м е ч а е т с я в с т а т ь е .

Как пишет The Times, опасения также выразили страны Балтии и Польша. Их представители обеспокоились, что миротворческая миссия может привести к отвлечению ресурсов от приграничных государств НАТО с Россией, уменьшая их защищенность.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза могут отказаться от Украины из-за внутренних разногласий. По мнению авторов статьи в The New Statesman, несмотря на смелые заявления некоторых лидеров стран ЕС о вводе миротворческого контингента на территорию Украины и размещении инфраструктуры НАТО у границ РФ, многие политики начинают отходить от воинственной риторики.