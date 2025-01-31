На Украине уволили мэра, певшего пьяным русские песни в день скорби по военным ВСУ

Мэра украинского города Острог Юрия Ягодку, который прославился тем, что пьяным пел русские песни в день памяти военных ВСУ, уволили после голосования депутатов.

В качестве официальной причины увольнения называется несоответствие действий Ягодки законодательным требованиям и недостаточный контроль за деятельностью городских структур и коммунальных предприятий, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ.

За снятие Ягодки с должности проголосовали 25 депутатов из 34. В пояснительной записке указано, что Ягодка неоднократно нарушал законы Украины и права граждан. Жители города обвиняли его в оскорблениях. Одна из женщин даже пожаловалась в полицию на избиение.

Также сообщается, что 29 августа 2024 года, в день памяти военных ВСУ, мэр пел русские песни в библиотеке, что вызвало конфликт. После инцидента он извинился, объяснив свое поведение алкогольным опьянением.

Ранее украинского чиновника уволили за слова о возвращении жителей в Мариуполь.