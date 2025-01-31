Трюдо заявил, что Канаду ждут трудные времена

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна может столкнуться с трудными временами, если США введет пошлины на ее товары.

Его слова приводит CBC.

« Я н е х о ч у п р и у к р а ш и в а т ь . К а н а д а м о ж е т с т о л к н у т ь с я с т р у д н ы м и в р е м е н а м и в б л и ж а й ш и е д н и и н е д е л и » , — с к а з а л Т р ю д о .

При этом он отметил, что по-прежнему готов принять ответные меры, если США введут пошлины против Канады.

« М ы н е о т с т у п и м , п о к а п о ш л и н ы н е б у д у т о т м е н е н ы . И , к о н е ч н о , р а с с м а т р и в а ю т с я в с е в а р и а н т ы » , — д о б а в и л п р е м ь е р .

Трюдо заявил, что США не достигнут «золотого века» без Канады

По его словам, ответ Оттавы будет «целенаправленным, решительным, разумным и незамедлительным».

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что с 1 февраля вступят в силу анонсированные им дополнительные пошлины в размере 25% на ввозимые в страну канадские товары.