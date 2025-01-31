Трюдо заявил, что Канаду ждут трудные времена

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна может столкнуться с трудными временами, если США введет пошлины на ее товары.

Трюдо заявил, что Канаду ждут трудные времена
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Его слова приводит CBC.

«Я не хочу приукрашивать. Канада может столкнуться с трудными временами в ближайшие дни и недели», сказал Трюдо.

При этом он отметил, что по-прежнему готов принять ответные меры, если США введут пошлины против Канады.

«Мы не отступим, пока пошлины не будут отменены. И, конечно, рассматриваются все варианты», добавил премьер.

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По его словам, ответ Оттавы будет «целенаправленным, решительным, разумным и незамедлительным».

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что с 1 февраля вступят в силу анонсированные им дополнительные пошлины в размере 25% на ввозимые в страну канадские товары.