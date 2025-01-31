Рубио рассказал, как Трамп планирует добиться мира на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп планирует добиться мира на Украине с помощью переговоров. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

" П о з и ц и я п р е з и д е н т а з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о э т о з а т я н у в ш и й с я к о н ф л и к т и е м у н а д о п о л о ж и т ь к о н е ц . И о н д о л ж е н б ы т ь з а в е р ш е н п у т е м п е р е г о в о р о в " , – о т м е т и л а м е р и к а н с к и й п о л и т и к .

Он также подчеркнул, что в ходе переговоров Киеву и Москве придется пойти на определенные уступки.

Ранее Рубио заявил, что Украина из-за действующего конфликта с РФ продолжает разрушаться, а также терять все больше и больше территорий. Глава Госдепа допустил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому будет непросто пойти на уступки ради урегулирования ситуации, однако ему следует принять реальное положение дел.