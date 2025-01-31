Стармер отказался от подарков Трампа

Премьер Великобритании Кир Стармер отказался от подаренных президентом США Дональдом Трампом бейсболок с автографом. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на опубликованный министерский реестр пожертвований.

© Lenta.ru

Издание отмечает, что британский министерский кодекс предусматривает, что члены правительства и другие чиновники должны регистрировать представительские расходы и подаренные им вещи стоимостью более 140 фунтов стерлингов. Госслужащий может передать подарки на хранение в свое министерство или оставить у себя — тогда ему придется самому оплатить их стоимость за вычетом 14 фунтов.

Согласно документам, 26 сентября 2024 года Стармер получил в подарок две бейсболки, стоимость которых превышает 14 фунтов, но отказался оставлять их у себя.

Премьер Британии Стармер провел первый после инаугурации разговор с Трампом

27 января текущего года Стармер провел первый телефонный разговор с Трампом с момента вступления политика в должность.