В Сербии рассказали о шантаже со стороны Запада

Россия в отличие от Запада никогда не принуждала Сербию ни к каким решениям в политике и экономике и не шантажировала Белград. Такое заявление сделал вице-премьер республики Александр Вулин, передает РИА Новости.

Он отметил, что РФ «всегда учитывала, чтобы Сербия была хорошо снабжена газом по честным ценам, имела достаточное количество энергоносителей и не ощущала того, что ощущает целая Европа».

« Н а й д и т е х о т ь о д и н п р и м е р т о г о , ч т о Р о с с и я ш а н т а ж и р у е т н а с ч е м - л и б о , а с к о л ь к о р а з н а с ш а н т а ж и р о в а л Е С ? » — с к а з а л В у л и н .

Кроме того, по его словам, Москва никогда не требовала от Белграда введения санкций против какой-либо страны.

« О т Р Ф с л ы ш а л и п р и н ц и п и а л ь н у ю п о з и ц и ю — н е в с т у п а й т е в Н А Т О , э т о д л я н а с н е п р и я т е л ь с к о е п о в е д е н и е , т у т н е т в о п р о с о в . О Е С в с е г д а г о в о р и л и — э т о в а ш в ы б о р , у в а с е с т ь п р а в о н а э т о , м ы ж е в а м п р е д л а г а е м Б Р И К С . С о т р у д н и ч а й т е с С Ш А , К и т а е м , к е м у г о д н о , н и к о г д а н е б ы л о р а з г о в о р о в н а э т у т е м у . А с д р у г о й с т о р о н ы , п о с т о я н н о с л ы ш и м : е с л и б у д е т е с Р Ф , т о н е в с т у п и т е в Е С , е с л и б у д е т е с о т р у д н и ч а т ь с р у с с к и м и , м ы в а м в в е д е м с а н к ц и и » , — у к а з а л в и ц е - п р е м ь е р .

Сербия отказалась отнимать у России долю в нефтяной компании

На этом фоне Вулин подчеркнул, что президент России Владимир Путин является «искренним другом Сербии» и Белград и Москва «больше, чем друзья, они — союзники».