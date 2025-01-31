В Сербии рассказали о шантаже со стороны Запада
Россия в отличие от Запада никогда не принуждала Сербию ни к каким решениям в политике и экономике и не шантажировала Белград. Такое заявление сделал вице-премьер республики Александр Вулин, передает РИА Новости.
Он отметил, что РФ «всегда учитывала, чтобы Сербия была хорошо снабжена газом по честным ценам, имела достаточное количество энергоносителей и не ощущала того, что ощущает целая Европа».
«Найдите хоть один пример того, что Россия шантажирует нас чем-либо, а сколько раз нас шантажировал ЕС?» — сказал Вулин.
Кроме того, по его словам, Москва никогда не требовала от Белграда введения санкций против какой-либо страны.
«От РФ слышали принципиальную позицию — не вступайте в НАТО, это для нас неприятельское поведение, тут нет вопросов. О ЕС всегда говорили — это ваш выбор, у вас есть право на это, мы же вам предлагаем БРИКС. Сотрудничайте с США, Китаем, кем угодно, никогда не было разговоров на эту тему. А с другой стороны, постоянно слышим: если будете с РФ, то не вступите в ЕС, если будете сотрудничать с русскими, мы вам введем санкции», — указал вице-премьер.
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На этом фоне Вулин подчеркнул, что президент России Владимир Путин является «искренним другом Сербии» и Белград и Москва «больше, чем друзья, они — союзники».