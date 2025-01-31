В Госдепе назвали Панамский канал стратегическим активом

Нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом считает Панамский канал "стратегическим активом", который не может находиться под контролем Китая "ни де-факто, ни де-юре". Об этом заявил спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне.
"Это ключевой вопрос. Потому что в сухом остатке речь идет о ключевом, важном, стратегическом активе. И, разумеется, если XXI век <...> будет веком Америки, золотым веком [Северной и Южной] Америк, то данный стратегический актив не может находиться под контролем Китая ни де-факто, ни де-юре", - сказал он.
Клавер-Кароне выступил на специальном онлайн-брифинге для журналистов, который был посвящен первой зарубежной поездке нового госсекретаря США Марко Рубио.
Президент Панамы Мулино исключил возможность обсуждения Панамского канала с США
Как ранее было официально объявлено в Вашингтоне, Рубио посетит 1-6 февраля Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику, встретится с должностными лицами и представителями бизнеса. Госдепартамент США заявил, что поездка нацелена на развитие сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией, преступностью и контрабандой наркотиков, а также на противодействие Китаю.