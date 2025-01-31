В Госдепе назвали Панамский канал стратегическим активом

Нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом считает Панамский канал "стратегическим активом", который не может находиться под контролем Китая "ни де-факто, ни де-юре". Об этом заявил спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне.

" Э т о к л ю ч е в о й в о п р о с . П о т о м у ч т о в с у х о м о с т а т к е р е ч ь и д е т о к л ю ч е в о м , в а ж н о м , с т р а т е г и ч е с к о м а к т и в е . И , р а з у м е е т с я , е с л и X X I в е к < . . . > б у д е т в е к о м А м е р и к и , з о л о т ы м в е к о м [ С е в е р н о й и Ю ж н о й ] А м е р и к , т о д а н н ы й с т р а т е г и ч е с к и й а к т и в н е м о ж е т н а х о д и т ь с я п о д к о н т р о л е м К и т а я н и д е - ф а к т о , н и д е - ю р е " , - с к а з а л о н .

Клавер-Кароне выступил на специальном онлайн-брифинге для журналистов, который был посвящен первой зарубежной поездке нового госсекретаря США Марко Рубио.

Президент Панамы Мулино исключил возможность обсуждения Панамского канала с США

Как ранее было официально объявлено в Вашингтоне, Рубио посетит 1-6 февраля Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику, встретится с должностными лицами и представителями бизнеса. Госдепартамент США заявил, что поездка нацелена на развитие сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией, преступностью и контрабандой наркотиков, а также на противодействие Китаю.