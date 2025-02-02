Мерц предупредил об изменениях в миграционной политике ФРГ в случае своей победы

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что при победе проведет кардинальные изменения в миграционной политике страны. Об этом он заявил в интервью Bild.

© Газета.Ru

Он отметил, что «дает гарантию» того, что в стране произойдет реальный поворот в экономической политике и политике в области предоставления убежища. Мерц подчеркнул, что будет строго ограничен дальнейший приток просителей убежища и изменения будут в политике в сфере внутренней безопасности.

Ранее парламент Германии отклонил инициативу по ужесточению миграционной политики, предложенную консервативным блоком, состоящим из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Дискуссия по данной инициативе разгорелась после нападения нелегала в Ашшафенбурге на юге ФРГ. На этом фоне Мерц предложил ввести режим ЧС и закрыть границы.