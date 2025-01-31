Нацполиция Украины призвала жителей Димитрова эвакуироваться

На фоне информации о продвижении российских войск украинская полиция призвала жителей подконтрольного ВСУ донецкого города Димитрова эвакуироваться. Об этом сообщила пресс-служба ведомства страны в своём Telegram-канале.

« ( Р о с с и й с к и е в о е н н ы е . — R T ) в д в у х к и л о м е т р а х о т М и р н о г р а д а ( у к р а и н с к о е н а з в а н и е Д и м и т р о в а . — R T ) : п о л и ц е й с к и е п р и з ы в а ю т ж и т е л е й э в а к у и р о в а т ь с я » , — п о д ч е р к н у л и в п о л и ц и и .

По данным нацполиции, в городе сейчас проживает около 3 тыс. жителей. Димитров расположен на расстоянии около 7 км от Красноармейска.

Ранее Reuters сообщал, что российская армия «затягивает петлю» вокруг Красноармейска. Под населённым пунктом в плен сдалась ещё одна группа украинских боевиков.