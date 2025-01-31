Нацполиция Украины призвала жителей Димитрова эвакуироваться
На фоне информации о продвижении российских войск украинская полиция призвала жителей подконтрольного ВСУ донецкого города Димитрова эвакуироваться. Об этом сообщила пресс-служба ведомства страны в своём Telegram-канале.
«(Российские военные. — RT) в двух километрах от Мирнограда (украинское название Димитрова. — RT): полицейские призывают жителей эвакуироваться», — подчеркнули в полиции.
По данным нацполиции, в городе сейчас проживает около 3 тыс. жителей. Димитров расположен на расстоянии около 7 км от Красноармейска.
Ранее Reuters сообщал, что российская армия «затягивает петлю» вокруг Красноармейска. Под населённым пунктом в плен сдалась ещё одна группа украинских боевиков.