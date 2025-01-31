Полиция сообщила посольству РФ, что российский экипаж Silver Dania не арестован

Россияне, составляющие экипаж задержанного в Норвегии судна Silver Dania, не арестованы. Об этом сотрудников посольства РФ в Осло уведомили в полиции округа Тромс.

" Н а з а п р о с п о с о л ь с т в а о з а д е р ж а н и и с у д н а S i l v e r D a n i a с р о с с и й с к и м э к и п а ж е м в э к о н о м и ч е с к о й з о н е Н о р в е г и и п р е д с т а в и т е л и п о л и ц и и о к р у г а Т р о м с с о о б щ и л и , ч т о р о с с и й с к и е г р а ж д а н е н е а р е с т о в а н ы . П о л и ц и я п р о и н ф о р м и р о в а л а э к и п а ж с у д н а о в о з м о ж н о с т и с в я з а т ь с я с п о с о л ь с т в о м в О с л о и г е н к о н с у л ь с т в о м в К и р к е н е с е . П о к а о б р а щ е н и й н е п о с т у п а л о . П о с о л ь с т в о д е р ж и т с и т у а ц и ю н а к о н т р о л е " , - з а я в и л и Т А С С в п р е с с - с л у ж б е д и п м и с с и и .

Норвежское судно Silver Dania с экипажем, состоящим из 11 россиян, было задержано в экономической зоне Норвегии по запросу Латвии. Экипаж судна подозревается в причастности к повреждению подводного кабеля в Балтийском море. В полиции подчеркнули, что судовладелец и члены экипажа сотрудничают с правоохранительными органами и согласились добровольно проследовать в порт заполярного города Тромсё. В настоящий момент на борту проводят обыск, членов экипажа допрашивают.

Посольство РФ прокомментировало задержание судна с россиянами в Норвегии

По сведениям трекинговых порталов, Silver Dania 23 января вышло из Санкт-Петербурга. Судно принадлежит норвежской компании Silver Sea и ходит под флагом королевства. Глава Silver Sea Тормод Фоссмарк заявил агентству France-Presse, что исключает причастность своего судна к повреждению кабеля у острова Готланд. По его словам, Silver Dania не бросало там якорь, которым, предположительно, был поврежден кабель. Как отметил Фоссмарк, судно было доставлено в порт, чтобы исключить версию о его причастности к произошедшему.

26 января Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) сообщил, что подводный волоконно-оптический кабель между Латвией и Швецией был поврежден из-за внешнего воздействия. По его информации, система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои на участке Вентспилс - Готланд. LVRTC уведомил об инциденте латвийские ВМС.