Полиция сообщила посольству РФ, что российский экипаж Silver Dania не арестован
Россияне, составляющие экипаж задержанного в Норвегии судна Silver Dania, не арестованы. Об этом сотрудников посольства РФ в Осло уведомили в полиции округа Тромс.
"На запрос посольства о задержании судна Silver Dania с российским экипажем в экономической зоне Норвегии представители полиции округа Тромс сообщили, что российские граждане не арестованы. Полиция проинформировала экипаж судна о возможности связаться с посольством в Осло и генконсульством в Киркенесе. Пока обращений не поступало. Посольство держит ситуацию на контроле", - заявили ТАСС в пресс-службе дипмиссии.
Норвежское судно Silver Dania с экипажем, состоящим из 11 россиян, было задержано в экономической зоне Норвегии по запросу Латвии. Экипаж судна подозревается в причастности к повреждению подводного кабеля в Балтийском море. В полиции подчеркнули, что судовладелец и члены экипажа сотрудничают с правоохранительными органами и согласились добровольно проследовать в порт заполярного города Тромсё. В настоящий момент на борту проводят обыск, членов экипажа допрашивают.
Посольство РФ прокомментировало задержание судна с россиянами в Норвегии
По сведениям трекинговых порталов, Silver Dania 23 января вышло из Санкт-Петербурга. Судно принадлежит норвежской компании Silver Sea и ходит под флагом королевства. Глава Silver Sea Тормод Фоссмарк заявил агентству France-Presse, что исключает причастность своего судна к повреждению кабеля у острова Готланд. По его словам, Silver Dania не бросало там якорь, которым, предположительно, был поврежден кабель. Как отметил Фоссмарк, судно было доставлено в порт, чтобы исключить версию о его причастности к произошедшему.
26 января Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) сообщил, что подводный волоконно-оптический кабель между Латвией и Швецией был поврежден из-за внешнего воздействия. По его информации, система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои на участке Вентспилс - Готланд. LVRTC уведомил об инциденте латвийские ВМС.