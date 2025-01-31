В ФРГ проголосовали за предложение демократов по помощи Украине

Бундестаг проголосовал за предложение Свободной демократической партии Германии (СвДП) по прояснению вопроса о финансировании дополнительной помощи Украине в размере €3 миллиардов.

Об этом заявила председатель парламента Бербель Бас в ходе прямого эфира на сайте немецкого парламента.

« П а р л а м е н т п р и з ы в а е т ф е д е р а л ь н о е п р а в и т е л ь с т в о с р о ч н о н а п р а в и т ь в б ю д ж е т н ы й к о м и т е т б у н д е с т а г а д о к л а д н у ю з а п и с к у в с в я з и с д о п о л н и т е л ь н ы м и р а с х о д а м и в р а з м е р е д о € 3 м и л л и а р д о в с ц е л ь ю о б е с п е ч и т ь д а л ь н е й ш и е м е р ы п о д д е р ж к и У к р а и н ы » , — г о в о р и т с я в т е к с т е з а к о н о п р о е к т а , к о т о р ы й б ы л п о д д е р ж а н б о л ь ш и н с т в о м п а р л а м е н т а р и е в .

Из текста резолюции следует, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что финансированию дополнительной помощи Украине препятствует дефицит при составлении федерального бюджета на 2025 год. Его сумму канцлер оценивает в €26 миллиардов, тогда как министр финансов Йорг Кукис указал, что она составляет €16 миллиардов.

В инициативе СвДП отмечается, что в бюджетный комитет бундестага необходимо в срочном порядке направить докладную записку в связи с дополнительными расходами в размере до €3 миллиардов с целью обеспечить дальнейшие меры поддержки Украины и больше не блокировать парламентское рассмотрение, как и демократическое голосование «по этому важному вопросу».

Накануне в министерстве финансов ФРГ сообщили, что Украине не стоит ждать быстрой дополнительной военной помощи от Германии. Представительница минфина отметила, что от министерств, занимающихся помощью Украине, не поступало никаких запросов.