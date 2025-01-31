Умерла серийная убийца, которую разыскивали более 50 лет в США

В Канаде умерла серийная убийца Шэрон Кинн, которую более 50 лет разыскивали правоохранительные органы США. Об этом сообщает Associated Press.

© Wikipedia

Согласно имеющейся информации, Кинн умерла на 85-м году жизни. При этом, более 50 лет назад женщину посадили в тюрьму за три убийства, но в какой-то момент она сбежала на свободу.

Согласно версии обвинения, свое первое убийство Кинн совершила в 1960 году в Миссури. Суд постановил, что женщина выстрелила своему мужу в затылок. При этом, сама Кинн пыталась обвинить в убийстве свою двухлетнюю дочь. Второе убийство произошло уже через несколько месяцев — Кинн хитростью выманила на встречу супругу мужчины, к которому она питала чувства. Позже тело жены нашли с огнестрельными ранениями.

В том же 1960 году Кинн была арестована — ей предъявили обвинения, но через два года женщину отпустили под залог. Обвиняемая воспользовалась этим и сбежала в Мексику, где снова убила мужчину, с которым познакомилась в баре. Женщину снова поместили за решетку, но Кинн опять сбежала — в 1969 году, когда она отбывала наказание в виде 13 лет лишения свободы. После второго побега местонахождение Кинн оставалось неизвестным, и только теперь стало известно, что в январе 2022 года он умерла в Канаде от естественных причин.