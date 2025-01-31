В Сирии задержали двоюродного брата Асада

В Сирии задержали двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Атефа Наджиба, сообщил телеканал Syria TV. Там отметили, что мужчина занимал пост главы управления политической безопасности в провинции Дераа на юге арабской республики.

И с т о ч н и к с о о б щ и л т е л е к а н а л у S y r i a T V , ч т о с и л ы б е з о п а с н о с т и з а д е р ж а л и А т е ф а Н а д ж и б а в п р о в и н ц и и Л а т а к и я н а с е в е р о - з а п а д е С и р и и , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Новые власти Сирии запросили у России выдачу Асада

Ранее стало известно, что новые власти Сирии попросили Россию выдать им Асада. Отмечается, что это пока неофициальное требование. Известно, что после бегства из Сирии Асад получил политическое убежище в России.