Президент Венесуэлы Николас Мадуро и спецпосланник президента США Ричард Гренелл обсудили в ходе встречи в Каракасе вопросы миграции, санкций и венесуэльских заключенных с гражданством США, подтвердив необходимость в изменении отношений. Об этом говорится в сообщении правительства Венесуэлы, передает РИА Новости.

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« Н и к о л а с М а д у р о М о р о с п р и н я л п р е д с т а в и т е л я п р е з и д е н т а ( С Ш А ) Д о н а л ь д а Т р а м п а и е г о д е л е г а ц и ю в к а б и н е т е н о м е р о д и н д в о р ц а М и р а ф л о р е с , г д е о н п р е д л о ж и л с о з д а т ь " Н у л е в у ю п о в е с т к у " д л я н о в о г о н а ч а л а в д в у с т о р о н н и х о т н о ш е н и я х » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Раскрыто содержание переговоров Мадуро и посланника Трампа

Согласно документу, встреча Мадуро и Гренелла прошла в рамках взаимного уважения, среди затронутых тем.

19 января портал Axios сообщал, что новая администрация Трампа захотела сменить режим в Венесуэле. Однако смена режима, как уточняется в материале, необязательно предполагает военные действия. Причиной подобного интереса являются подозрения в содействии наркоторговле и военном сотрудничестве с Ираном.