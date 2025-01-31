Трамп раскрыл новые подробности авиакатастрофы в США

Военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом у аэропорта Вашингтона, находился на высоте, превышающей допустимые нормы. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

« В е р т о л е т B l a c k H a w k з н а ч и т е л ь н о п р е в ы ш а л в ы с о т у 2 0 0 ф у т о в ( п р и м е р н о 6 1 м е т р ) . Э т о н е т а к с л о ж н о п о н я т ь , в е р н о ? » — н а п и с а л Т р а м п .

31 января подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, который в прошлом управлял таким же вертолетом, как тот, который столкнулся с лайнером в Вашингтоне, предположил, что военные пилоты могли не заметить пассажирского самолета из-за ограниченного состава экипажа.

Выяснилось, кто управлял врезавшимся в лайнер вертолетом в Вашингтоне

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом 30 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Местные СМИ сообщили, что среди них были фигуристы и тренеры сборной США. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.