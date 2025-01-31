Израиль начал оставлять палестинским заключенным «памятные подарки»

Управление тюрем Израиля начало выдавать палестинским заключенным, освобожденным в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа, памятные браслеты. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

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« С о г л а с н о р е ш е н и ю п о л и т и ч е с к о г о р у к о в о д с т в а в р а м к а х о п е р а ц и и « К а н ф е й Д р о р » п о в о з в р а щ е н и ю з а л о ж н и к о в п р и о с в о б о ж д е н и и т е р р о р и с т о в к а ж д о м у и з н и х п р и к р е п л я е т с я и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й б р а с л е т , н а к о т о р о м т а к ж е б у д е т н а д п и с ь н а и в р и т е и а р а б с к о м я з ы к е : « В е ч н ы й н а р о д н е з а б ы в а е т » и » Я б у д у п р е с л е д о в а т ь с в о и х в р а г о в и н а с т и г н у и х » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

20 января газета Ynet сообщила, что освобожденные в Газе заложницы получили от палестинского движения ХАМАС пакеты с сувенирами и сертификатами. Как уточняется в публикации, внутри были в том числе открытки с видами Газы и «сертификаты об освобождении» с текстом на арабском и иврите.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы.