На Украине «дерусифицировали» дуб Петра Первого

Украинские чиновники переименовали дуб Петра Первого в Харьковской области в рамках «борьбы с русским миром». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как отмечает газета, дуб находится в Краснокутском районе области возле села Колонтаев. Его возраст составляет более 400 лет, обхват - шесть метров, высота - 24 метра. По легенде под этим деревом стояла палатка Петра Первого, когда он шел на Полтавскую битву.

На этой неделе украинские чиновники сообщили, что дерево было решено переименовать. Теперь оно называется Колонтаевский дуб-велетень («великан»).

На прошлой неделе на Украине переименовали Дуб памяти Ленина, находящийся в Ботаническом саду Самаровского района Днепропетровской области. Дерево получило название Казацкий дуб. Такое решение было принято в рамках украинского закона об «осуждении пропаганды российской имперской политики».