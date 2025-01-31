Раскрыты возможные шаги Трампа для переизбрания на третий срок в обход конституции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может использовать лазейки в американском законодательстве, чтобы переизбраться на третий срок в обход 22-й поправки Конституции США. Об этом пишет журнал Politico.

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« Л ю б о й , к т о г о в о р и т , ч т о 2 2 - я п о п р а в к а я в н о у д е р ж и т Т р а м п а о т п о п ы т к и б а л л о т и р о в а т ь с я н а т р е т и й с р о к , ж и в е т н а д р у г о й п л а н е т е , а н е н а т о й , н а к о т о р о й ж и в у я » , — з а я в и л и з д а н и ю б ы в ш и й с о в е т н и к э к с - п р е з и д е н т а С Ш А Б а р а к а О б а м ы и и с п о л н и т е л ь н ы й д и р е к т о р п р а в о з а щ и т н о й г р у п п ы P r o t e c t D e m o c r a c y Я н Б а с с и н .

Эксперт указал, что Трамп может в принципе выступить за отмену 22-й поправки, запрещающей баллотироваться в третий раз, а может и прямо проигнорировать ее, вступив в конфронтацию с Верховным судом США. Кроме того, у Трампа есть возможность вернуться в Белый дом, баллотировавшись изначально на пост вице-президента.

Ранее Трамп заявил, что «не на 100 процентов уверен» в отсутствии возможности баллотироваться в президенты на третий срок.