В США раскрыли сроки выяснения причин авиакатастрофы в Вашингтоне

Окончательное выяснение причин авиакатастрофы в Вашингтоне может занять год и больше. Такие сроки телеканалу ABC News США (NTSB).

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« М ы с ч и т а е м , ч т о п р е д в а р и т е л ь н ы й о т ч е т б у д е т о п у б л и к о в а н ч е р е з 3 0 д н е й , н о в с л у ч а я х т а к и х к р у п н ы х р а с с л е д о в а н и й н а м т р е б у е т с я г о д , е с л и н е б о л ь ш е , ч т о б ы п р и й т и к о к о н ч а т е л ь н о й в е р о я т н о й п р и ч и н е » , — з а я в и л ч л е н N T S B Т о д д И н м а н в э ф р е п р о г р а м м ы « Д о б р о е у т р о , А м е р и к а » .

По его словам, специалисты NTSB уже начали собирать информацию с извлеченных из самолета бортового диктофона и регистратора данных. Инман добавил, что пока еще слишком рано делать какие-либо выводы о том, что именно стало причиной крушения.