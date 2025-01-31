В США раскрыли сроки выяснения причин авиакатастрофы в Вашингтоне
Окончательное выяснение причин авиакатастрофы в Вашингтоне может занять год и больше. Такие сроки телеканалу ABC News США (NTSB).
«Мы считаем, что предварительный отчет будет опубликован через 30 дней, но в случаях таких крупных расследований нам требуется год, если не больше, чтобы прийти к окончательной вероятной причине», — заявил член NTSB Тодд Инман в эфре программы «Доброе утро, Америка».
По его словам, специалисты NTSB уже начали собирать информацию с извлеченных из самолета бортового диктофона и регистратора данных. Инман добавил, что пока еще слишком рано делать какие-либо выводы о том, что именно стало причиной крушения.