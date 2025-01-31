Президенту США Дональду Трампу следует отправить делегацию в Москву на празднование 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне, так как это поможет наладить отношения с Россией.

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Об этом написал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем аккаунте в социальной сети X.

« В п е р в о м р а з г о в о р е Д о н а л ь д а Т р а м п а с [ п р е з и д е н т о м Р о с с и и ] В л а д и м и р о м П у т и н ы м д о л ж н о п р о з в у ч а т ь п р и з н а н и е с о ю з а , к о т о р ы й к о г д а - т о с у щ е с т в о в а л д л я п о б е д ы н а д н а ц и с т с к о й Г е р м а н и е й , и в а ж н о й р о л и Р о с с и и в о б е с п е ч е н и и э т о г о у с п е х а . И Д о н а л ь д Т р а м п д о л ж е н с к а з а т ь В л а д и м и р у П у т и н у , ч т о х о т е л б ы н а п р а в и т ь в ы с о к о п о с т а в л е н н у ю д е л е г а ц и ю н а п р а з д н о в а н и е Д н я П о б е д ы 9 м а я » , — р а с с к а з а л в о е н н ы й а н а л и т и к .

Кроме того, Риттер предложил Трампу направить американских военных, чтобы они приняли участие в параде Победы. По его словам, подобный жест вызовет уважение к 47-му президенту Соединенных Штатов со стороны российского руководства.

Ранее Риттер заявил, что президента Украины Владимира Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв холокоста. В частности, он сказал, что предки современных украинских националистов были «охранниками в концентрационных лагерях», что делает неприемлемыми слова Зеленского о почтении памяти жертв геноцида.