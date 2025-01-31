Экс-генпрокурор Польши спрятался от полиции в телестудии

Экс-министр юстиции Польши и депутат Сейма страны Збигнев Зебро скрылся от полиции в студии польского телеканала Republika. Как сообщает Readovka, правоохранители взяли ее штурмом и вынудили политика сдаться без боя.

Полиция с раннего утра искала Зебро, чтобы взять показания по делу о шпионаже за польскими политиками. Правоохранители дожидались его у дома, однако так и не встретили экс-министра. Через некоторое время депутат пришел в редакцию Republika, чтобы дать интервью. В ходе выступления политик успел заявить, что не принимал решений об использовании шпионских программ, а также пожаловался на «насилие со стороны государства». В этот момент правоохранители прибыли к зданию, где располагается штаб-квартира телеканала, и решили взять ее штурмом.

Пока журналисты совещались с юристами, стоит ли им пускать полицейских, Зебро успел сделать несколько высказываний в адрес премьер-министра Польши Дональда Туска, в том числе назвав его власть «режимом». После этого экс-министр закончил интервью и сдался полицейским.

Напомним, что шпионское ПО Pegasus было приобретено польскими спецслужбами во время нахождения у власти правоцентристской партии «Право и справедливость». По данным СМИ, приложения использовали для прослушивания телефонов 578 польских политиков.

27 января окружной суд Варшавы принял решение принудительно доставить Зебро на заседание комиссии по расследованию ситуации. Экс-министр четырежды игнорировал требования явиться для дачи показаний, утверждая, что деятельность комиссии является «незаконной».