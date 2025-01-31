Пока вы не уснули: ответ Кремля на призыв Чехии и план НАТО против РФ в Балтийском море
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В Кремле высказались о призыве Чехии повторить блокаду Ленинграда
Есть много горячих голов, которые не понимают, что они говорят. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления бывшего председателя палаты парламента и сенатора Чехии Мирославы Немцовой, призвавшей повторить блокаду Ленинграда, передает ТАСС.
«Есть много так называемых „горячих голов“, которые сами не понимают, что они говорят (...) Но это говорит о том, что до сих пор среди политиков, в том числе в Чехии, есть много русофобов, находящихся в состоянии, которое граничит с безумием» — отметил представитель Кремля.
Раскрыт план НАТО против России в Балтийском море
Страны Североатлантического альянса обвиняют Россию в якобы повреждении подводных кабелей, чтобы установить контроль над Балтийским морем и сделать из него «озеро НАТО». Такое мнение выразил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
«За год подводные кабели повреждаются по150-200 раз, а внезапное сосредоточение внимания военного блока на эту проблему и попытки обвинить Россию — это лишь план оправдать свое желание сделать из Балтийского моря "Озеро НАТО"», — указал эксперт.
Власти Норвегии задержали судно с российским экипажем
Полиция Норвегии задержала норвежское судно с российским экипажем, подозреваемое в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море. Об этом сообщает NRK.
Судно «зарегистрировано в Норвегии и принадлежит Норвегии», отмечает NRK. В полиции сообщили, что оно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.
Медведчук оценил реакцию Зеленского на слова Путина о нелегитимности
Зеленский некомпетентно отреагировал на заявления президента России Владимира Путина о том, что в нынешнем статусе лидер киевского режима не имеет право подписывать соглашения с Россией. Своим ответом Зеленский признал собственную нелегитимность, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Политик напомнил Зеленскому житейскую мудрость: "Помолчи - за умного сойдешь!". По словам Медведчука, "этот совет не для ограниченных людей, которые считают, что чем чаще открывать рот, тем лучше".
Стало известно, кого Зеленский считает виновником в конфликте на Украине
Владимир Зеленский обвинил экс-президента США Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил обвиненный в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Парламентарий отметил, что Зеленский продолжает «шляться по интервью» и «поливать» Байдена, который «вдруг стал во всем виноват», в том числе в конфликте Киева и Москвы. По мнению Дубинского, если завтра с поста уйдет канцлер Германии Олаф Шольц, то украинский политик начнет критиковать и его. Такая же ситуация возможна и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Выяснилось, кто управлял врезавшимся в лайнер вертолетом в Вашингтоне
Трое военных, находившихся на борту армейского вертолета Black Hawk в момент авиакатастрофы, в том числе женщина-пилот, были очень опытны и не только имели за плечами сотни часов налета, но и «прекрасно знали» схемы полетов над рекой Потомак. Об этом сообщает ABC News.
Самолет Bombardier CRJ700 и Black Hawk столкнулись в воздухе вечером 29 января, когда пассажирский лайнер заходил на посадку. Авиакатастрофа произошла неподалеку от аэропорта Рейгана в Вашингтоне, самолет и вертолет упали в реку Потомак.
Россиян предупредили об уменьшении пенсий в марте
В марте пенсии россиян окажутся ниже, чем в феврале, сообщила «АиФ» профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.
Страховые пенсии по старости с января выросли на 7,5%, а в феврале будут дополнительно увеличены «задним числом» еще на 2,2%. В феврале пенсионеры получат дополнительно проиндексированную пенсию за февраль и доплату за январь. К примеру, если в январе пенсионер получил 25 000 рублей, то в феврале он получит 26 100 рублей, из которых 25 550 рублей – это пенсия с учетом доиндексации, а 550 – доплата за январь, рассказала Проданова.
Ушедшему на СВО россиянину записали угрозы со словами «по одной земле ходить не будем»
Двое жителей Санкт-Петербурга записали видео с оскорблениями и угрозами о расправе в адрес бойца, ушедшего на специальную военную операцию (СВО). Как стало известно «Фонтанке», в ролике они привели слова «по одной земле ходить не будем».
По сведениям издания, россияне стали разговорчивы после употребления алкогольных напитков. Их рассказ быстро распространился по соцсетям.
Федосеева-Шукшина обратилась к своим дочерям перед судом
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к своим дочерям в преддверии суда за авторские права на произведения их отца, знаменитого писателя Василия Шукшина, заявив, что очень устала от скандалов и обманов. Ее слова приводит «Московский комсомолец».
Ранее стало известно, что в 2019 году Федосеева-Шукшина уступила старшей дочери Марии свои интеллектуальные права в отношении наследия артиста. В 2024 году ее вторая дочь, Ольга, решила оспорить этот договор через суд.
11-летняя школьница расправилась с бабушкой из-за запрета пойти на прогулку
В Москве 11-летняя внучка с ножом расправилась со своей 75-летней бабушкой из-за запрета пойти гулять. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.
По данным канала, девочка не ходит в школу и находится на домашнем обучении из-за проблем со здоровьем. Трагедия произошла 30 января. Тогда она находилась дома с бабушкой. После обеда ребенок захотел пойти на прогулку, но женщина ей запретила, потому что вечером должен был прийти репетитор. Из-за этого девочка разозлилась, пошла на кухню, взяла нож и ударила им бабушку в правый бок. Женщина упала, а девочка выбежала на улицу и стала кричать, что ее бабушка не выжила. Соседская девочки решила проверить ее слова и поднялась к ней домой. Там она увидела пенсионерку в крови и вызвала скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось.