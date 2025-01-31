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В Кремле высказались о призыве Чехии повторить блокаду Ленинграда

Есть много горячих голов, которые не понимают, что они говорят. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления бывшего председателя палаты парламента и сенатора Чехии Мирославы Немцовой, призвавшей повторить блокаду Ленинграда, передает ТАСС.

« Е с т ь м н о г о т а к н а з ы в а е м ы х „ г о р я ч и х г о л о в “ , к о т о р ы е с а м и н е п о н и м а ю т , ч т о о н и г о в о р я т ( . . . ) Н о э т о г о в о р и т о т о м , ч т о д о с и х п о р с р е д и п о л и т и к о в , в т о м ч и с л е в Ч е х и и , е с т ь м н о г о р у с о ф о б о в , н а х о д я щ и х с я в с о с т о я н и и , к о т о р о е г р а н и ч и т с б е з у м и е м » — о т м е т и л п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я .

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Раскрыт план НАТО против России в Балтийском море

Страны Североатлантического альянса обвиняют Россию в якобы повреждении подводных кабелей, чтобы установить контроль над Балтийским морем и сделать из него «озеро НАТО». Такое мнение выразил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

« З а г о д п о д в о д н ы е к а б е л и п о в р е ж д а ю т с я п о 1 5 0 - 2 0 0 р а з , а в н е з а п н о е с о с р е д о т о ч е н и е в н и м а н и я в о е н н о г о б л о к а н а э т у п р о б л е м у и п о п ы т к и о б в и н и т ь Р о с с и ю — э т о л и ш ь п л а н о п р а в д а т ь с в о е ж е л а н и е с д е л а т ь и з Б а л т и й с к о г о м о р я " О з е р о Н А Т О " » , — у к а з а л э к с п е р т .

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Власти Норвегии задержали судно с российским экипажем

Полиция Норвегии задержала норвежское судно с российским экипажем, подозреваемое в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море. Об этом сообщает NRK.

Судно «зарегистрировано в Норвегии и принадлежит Норвегии», отмечает NRK. В полиции сообщили, что оно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.

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Медведчук оценил реакцию Зеленского на слова Путина о нелегитимности

Зеленский некомпетентно отреагировал на заявления президента России Владимира Путина о том, что в нынешнем статусе лидер киевского режима не имеет право подписывать соглашения с Россией. Своим ответом Зеленский признал собственную нелегитимность, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Политик напомнил Зеленскому житейскую мудрость: "Помолчи - за умного сойдешь!". По словам Медведчука, "этот совет не для ограниченных людей, которые считают, что чем чаще открывать рот, тем лучше".

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Стало известно, кого Зеленский считает виновником в конфликте на Украине

Владимир Зеленский обвинил экс-президента США Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил обвиненный в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий отметил, что Зеленский продолжает «шляться по интервью» и «поливать» Байдена, который «вдруг стал во всем виноват», в том числе в конфликте Киева и Москвы. По мнению Дубинского, если завтра с поста уйдет канцлер Германии Олаф Шольц, то украинский политик начнет критиковать и его. Такая же ситуация возможна и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Выяснилось, кто управлял врезавшимся в лайнер вертолетом в Вашингтоне

Трое военных, находившихся на борту армейского вертолета Black Hawk в момент авиакатастрофы, в том числе женщина-пилот, были очень опытны и не только имели за плечами сотни часов налета, но и «прекрасно знали» схемы полетов над рекой Потомак. Об этом сообщает ABC News.

Самолет Bombardier CRJ700 и Black Hawk столкнулись в воздухе вечером 29 января, когда пассажирский лайнер заходил на посадку. Авиакатастрофа произошла неподалеку от аэропорта Рейгана в Вашингтоне, самолет и вертолет упали в реку Потомак.

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Россиян предупредили об уменьшении пенсий в марте

В марте пенсии россиян окажутся ниже, чем в феврале, сообщила «АиФ» профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Страховые пенсии по старости с января выросли на 7,5%, а в феврале будут дополнительно увеличены «задним числом» еще на 2,2%. В феврале пенсионеры получат дополнительно проиндексированную пенсию за февраль и доплату за январь. К примеру, если в январе пенсионер получил 25 000 рублей, то в феврале он получит 26 100 рублей, из которых 25 550 рублей – это пенсия с учетом доиндексации, а 550 – доплата за январь, рассказала Проданова.

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Ушедшему на СВО россиянину записали угрозы со словами «по одной земле ходить не будем»

Двое жителей Санкт-Петербурга записали видео с оскорблениями и угрозами о расправе в адрес бойца, ушедшего на специальную военную операцию (СВО). Как стало известно «Фонтанке», в ролике они привели слова «по одной земле ходить не будем».

По сведениям издания, россияне стали разговорчивы после употребления алкогольных напитков. Их рассказ быстро распространился по соцсетям.

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Федосеева-Шукшина обратилась к своим дочерям перед судом

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к своим дочерям в преддверии суда за авторские права на произведения их отца, знаменитого писателя Василия Шукшина, заявив, что очень устала от скандалов и обманов. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

Ранее стало известно, что в 2019 году Федосеева-Шукшина уступила старшей дочери Марии свои интеллектуальные права в отношении наследия артиста. В 2024 году ее вторая дочь, Ольга, решила оспорить этот договор через суд.

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11-летняя школьница расправилась с бабушкой из-за запрета пойти на прогулку

В Москве 11-летняя внучка с ножом расправилась со своей 75-летней бабушкой из-за запрета пойти гулять. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, девочка не ходит в школу и находится на домашнем обучении из-за проблем со здоровьем. Трагедия произошла 30 января. Тогда она находилась дома с бабушкой. После обеда ребенок захотел пойти на прогулку, но женщина ей запретила, потому что вечером должен был прийти репетитор. Из-за этого девочка разозлилась, пошла на кухню, взяла нож и ударила им бабушку в правый бок. Женщина упала, а девочка выбежала на улицу и стала кричать, что ее бабушка не выжила. Соседская девочки решила проверить ее слова и поднялась к ней домой. Там она увидела пенсионерку в крови и вызвала скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось.

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