У нового президента США Дональда Трампа все еще есть возможность улучшить отношения с Россией, выразив признание роли СССР в борьбе с нацистской Германией. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.

" В п е р в о м р а з г о в о р е м е ж д у Д о н а л ь д о м Т р а м п о м и Владимиром Путиным должно прозвучать признание исторического союза, который существовал для победы над нацистами, и важной (даже ведущей) роли России в этом успехе. Трамп должен сообщить Путину о своем намерении отправить высокопоставленную делегацию на празднование Дня Победы 9 мая этого года, возглавляемую вице-президентом и министром обороны", — отметил он.

Риттер также добавил, что Трамп должен предложить американским солдатам участвовать в параде 9 мая, чтобы продемонстрировать контраст с администрацией Джо Байдена, которая этому препятствовала.

" Е с л и Д о н а л ь д Т р а м п п о с т у п и т т а к , о н з а в о ю е т у в а ж е н и е и в о с х и щ е н и е р о с с и й с к о г о н а р о д а , а т а к ж е п о к а ж е т российскому правительству, что США серьезно настроены на установление взаимоуважительных отношений с Россией. Это, а не попытки достичь мира на Украине через наглость и запугивание, будет наилучшим способом для Трампа служить законным интересам национальной безопасности США", — заключил он.

До этого Дональд Трамп призвал не забывать, что Россия "помогла США" одержать победу во Второй мировой войне, потеряв "60 млн жизней". В Кремле и Госдуме уже раскритиковали республиканца за высказывания о роли СССР в борьбе с фашизмом.