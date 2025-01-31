Власти Молдавии и президент страны Майя Санду ничего не сделали для предотвращения энергетического кризиса, хотя еще полтора года назад знали о решении Украины прекратить транзит российского газа.

Об этом заявил экс-глава республики, лидер партии социалистов Игорь Додон, передает ТАСС.

«Санду постоянно кричит "Слава Украине" (внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов, — прим. «Ленты.ру»), хотя это ее мнение, а не наших граждан. Вместо этого ей надо было убедить своих партнеров в Киеве не прекращать транзит российского газа, хотя бы попытаться сделать это», — сказал он.

Бывший президент Молдавии подчеркнул, что если бы Санду не удалось переубедить Киев, была бы возможность разработать альтернативный маршрут поставок газа. По его словам, за имевшиеся у молдавских властей полтора года, они никак не подготовились к будущему энергокризису.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что причиной энергетического кризиса в Молдавии и Приднестровье являются безответственные действия Киева и отказ руководства Молдавии признать и урегулировать задолженность перед «Газпромом». Дипломат отметила, что для решения этой проблемы Киеву достаточно предоставить разрешение на транзит газа по территории Украины, а Кишиневу — признать свой долг.