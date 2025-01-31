Депутат Дубинский призвал Зеленского отказаться от власти

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал Владимира Зеленского предателем и вредителем, комментируя приближение линии фронта к Днепропетровской области на юго-востоке Украины, и призвал его отказаться от власти.

"Владимир Александрович [Зеленский], о приближении российских войск вплотную к границам Днепропетровской области. Это и есть ваш "мир с позиции силы"? Предатель и вредитель. Ты должен уйти", - написал Дубинский в Telegram-канале.

Ранее Зеленский неоднократно отказывался от переговоров с РФ, заявляя в том числе о том, что Украина должна участвовать в них с позиции силы. 21 января Дубинский отмечал, что Зеленский должен отбывать пожизненное заключение за то, что действовал, отказываясь от мирных соглашений, против интересов граждан и государства, что привело к массовым человеческим жертвам.

30 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ начали разведку на территории Днепропетровской области при помощи БПЛА. В тот же день в силовых структурах сообщили ТАСС, что расстояние от российских позиций в районе села Удачного к западу от Красноармейска (украинское название - Покровск) до границы с Днепропетровской областью не превышает трех километров. В то же время в украинских СМИ распространилось видео с границы региона, где уже слышны звуки боев. Власти Днепропетровской области, хоть и уверяют, что на сегодняшний день обязательная эвакуация не объявлена, однако активно призывают жителей выехать, если у них есть такая возможность, и предлагают свое содействие.