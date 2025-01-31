В США сделали заявление о будущем Украины при Трампе

Американский историк Стивен Коткин заявил, что президент США Дональд Трамп хотел бы «смыть Украину в унитаз». Об этом он сказал в интервью для YouTube-канала Гуверовского института.

Коткин вспомнил, что экс-президент США Барак Обама не придавал особого значения Украине. Страна находилась «так низко в списке приоритетов» политика, что после воссоединения Крыма с Россией он передал ответственность за украинскую территорию своему вице-президенту Джо Байдену.

« Т е п е р ь у н а с п р е з и д е н т Т р а м п , к о т о р ы й т а к ж е н е п р о я в л я е т а к т и в н о г о и н т е р е с а к У к р а и н е . О н , п о с у т и , п р е д п о ч е л б ы , ч т о б ы У к р а и н а и с ч е з л а , о н х о т е л б ы , ч т о б е е с м ы л и в у н и т а з , р а з д а л с я б ы з в у к с о о т в е т с т в у ю щ и й , и в с е и с ч е з л о . Е г о п о з и ц и я в э т о м в о п р о с е н е с и л ь н о о т л и ч а е т с я о т п о з и ц и и О б а м ы » , — з а я в и л К о т к и н .

Историк добавил, что Байден «сбежал посреди ночи» из Афганистана и оставил «черное пятно на своем президентстве». Он задался вопросом, не оставит ли Трамп такого же «пятна», если решит оставить Киев «в трудный момент», и как это повлияет на его президентство.