В США сделали заявление о будущем Украины при Трампе
Американский историк Стивен Коткин заявил, что президент США Дональд Трамп хотел бы «смыть Украину в унитаз». Об этом он сказал в интервью для YouTube-канала Гуверовского института.
Коткин вспомнил, что экс-президент США Барак Обама не придавал особого значения Украине. Страна находилась «так низко в списке приоритетов» политика, что после воссоединения Крыма с Россией он передал ответственность за украинскую территорию своему вице-президенту Джо Байдену.
«Теперь у нас президент Трамп, который также не проявляет активного интереса к Украине. Он, по сути, предпочел бы, чтобы Украина исчезла, он хотел бы, чтоб ее смыли в унитаз, раздался бы звук соответствующий, и все исчезло. Его позиция в этом вопросе не сильно отличается от позиции Обамы», — заявил Коткин.
Историк добавил, что Байден «сбежал посреди ночи» из Афганистана и оставил «черное пятно на своем президентстве». Он задался вопросом, не оставит ли Трамп такого же «пятна», если решит оставить Киев «в трудный момент», и как это повлияет на его президентство.