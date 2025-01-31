Пашинян рассказал об опасениях из-за России

Армения испытывает опасения из-за позиции России о вступлении Еревана в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

« Т о , ч т о у Р о с с и и е с т ь о п р е д е л е н н ы е о п а с е н и я , э т о ф а к т . Т о , ч т о у н а с т а к ж е е с т ь о п р е д е л е н н ы е о п а с е н и я о т н о с и т е л ь н о п о з и ц и и Р о с с и и , э т о ф а к т » , — в ы с к а з а л с я п о л и т и к .

Пашинян прокомментировал позицию России по законопроекту о вступлении Армении в ЕС и подчеркнул разногласия с Москвой по данному вопросу. Армянский премьер рассказал об опасениях из-за позиции Кремля, но при этом подчеркнул намерение и дальше взаимодействовать с Россией.

Пашинян заявил, что спорить с Лукашенко больше не о чем

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук оценил возможность членства Армении в ЕС и ЕАЭС одновременно. По его мнению, армянские политики, «мягко говоря, вводят в заблуждение народ».