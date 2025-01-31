Трамп заявил о возможном выводе войск из Сирии

Администрация Соединенных Штатов примет решение относительно возможности вывода американских войск из Сирии, так как Вашингтону не нужно заниматься проблемами этой страны. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

« М ы н е в м е ш и в а е м с я в с и т у а ц и ю в С и р и и . Э т о и х б а р д а к » , — о т м е т и л о н .

Трамп подчеркнул, что в Сирии достаточно проблем и Дамаску не нужно, чтобы Соединенные Штаты вмешивались в их внутренние дела.

Накануне Ахмед аш-Шараа в своем первом обращении к гражданам в качестве президента Сирии на переходный период пообещал взять под контроль все территории страны.

23 января аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии не собираются сейчас воевать с Израилем, однако считают нахождение войск Тель-Авива на своей территории неприемлемым.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск, завершив свое стремительное наступление, которое началось 27 ноября. В наступлении участвовали «Свободная сирийская армия», поддерживаемая США и Турцией, а также боевики террористических группировок. Россия и Иран поддерживали правительственные войска Башара Асада.

8 декабря командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось». В российском МИД сообщили, что Асад оставил свой пост, решив передать власть вооруженной оппозиции мирным путем.