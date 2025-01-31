Пилоты били тревогу: в США предупреждали о риске катастрофы над Вашингтоном

Пилоты задолго до авиакатастрофы в небе над Вашингтоном сообщали о рисках столкновений с вертолетами из-за загруженности воздушного пространства над столицей США. Об этом, проанализировав данные об инцидентах, пишет CNN.

Накануне в небе неподалеку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и пассажирский самолет. Оба борта рухнули в реку Потомак. В самолете находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете — трое человек. В авиакатастрофе никто не выжил.

Изучив базу данных Системы отчетности по безопасности полетов NASA, где пилоты оставляют анонимные сведения об инцидентах, CNN отмечает, что уже было, по меньшей мере, два случая опасного сближения пассажирских самолетов с вертолетами при посадке в аэропорту имени Рейгана.

Самолетам приходилось выполнять маневры по уклонению или уходить на второй круг, чтобы безопасно сесть в аэропорту. А пилоты сообщали, что визуально не видели вертолеты, которые находились рядом с ними.

В частности, в апреле 2024 года пилот коммерческого пассажирского самолета написал, что при снижении экипаж получил предупреждение системы предотвращения столкновений, которая показала «вертолет примерно в 300 футах». Согласно отчету, экипаж «предпринял действия по уклонению», а затем смог нормально приземлиться, пролетев над вертолетом. При этом пилоты не получили данные о вертолете от диспетчерской службы аэропорта.

Появилось новое видео столкновения самолета и вертолета в США

Еще один подобный инцидент произошел в октябре 2022 года. Тогда пилот пассажирского самолета сообщил, что во время снижения в аэропорту имени Рейгана система предотвращения столкновений предупредила экипаж об опасности, и загорелась надпись о немедленном наборе высоты. Самолет прервал посадку, сделал круг и успешно приземлился со второй попытки.

А всего за день до рокового столкновения другой самолет, приближавшийся к аэропорту, также был вынужден прервать посадку и уйти на второй круг после того, как вертолет пролетел рядом с его маршрутом. Об этом свидетельствует аудиозапись диспетчерской службы.

Источник в управлении воздушным движением отметил, что в момент авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, которая произошла около 21:00 по местному времени 29 января (около 5:00 мск 30 января), и вертолеты, и самолеты контролировал один авиадиспетчер, несмотря на то, что этим должны заниматься двое.

При этом предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации свидетельствует о том, что укомплектованность диспетчерской вышки аэропорта «не соответствовала норме для этого времени суток и объема трафика».

По мнению экспертов, в Вашингтоне очень сложное воздушное пространство для навигации, так как ограничения на полеты, введенные после 11 сентября, блокируют воздушное движение вблизи правительственных зданий. Регулярно летают военные вертолеты, а взлетно-посадочные полосы в аэропорту Рейгана самые загруженные в стране. При этом в прошлом году Конгресс одобрил законопроект, добавляющий пять новых рейсов туда и обратно в аэропорт Рейгана, несмотря на возражения законодателей из региона и некоторых правозащитных групп.

Представитель компании по отслеживанию полетов Flightradar24 Ян Печеник пояснил изданию, что в этом районе также активно летают вертолеты и «это совершенно нормально». А бывший авиадиспетчер, работавший ранее в аэропорту имени Рейгана, отметил, что иногда диспетчеры вынуждены меньше внимания уделять вертолетам из-за ограничений по высоте, на которых они обычно летают.

« О б ы ч н о э т о р а б о т а л о т а к : м ы п о л у ч а л и к о н т а к т о т э т и х в е р т о л е т о в , и о н и г о в о р и л и , ч т о с о б и р а ю т с я п р о л е т е т ь ч е р е з в о з д у ш н о е п р о с т р а н с т в о . И м г о в о р и л и о с т а в а т ь с я н и ж е 2 0 0 ф у т о в , и н а н и х д е й с т в и т е л ь н о н е о б р а щ а л и о с о б о г о в н и м а н и я » , - р а с с к а з а л б ы в ш и й д и с п е т ч е р .

По данным СМИ, в самолете, разбившемся в Вашингтоне, летели участники юниорской сборной США по фигурному катанию, а также тренеры. В том числе и чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.