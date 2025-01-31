Пашинян выступил за изменение гимна Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил изменить порядок куплетов в гимне страны, чтобы он заканчивался словами о славе Армении.

" В т е к с т е г и м н а н и ч е г о н е м е н я е т с я , п р е д л о ж е н и е с о с т о и т в т о м , ч т о б ы п о м е н я т ь м е с т а м и п о с л е д н и й и в т о р о й к у п л е т ы . Ч т о б ы н а ш г и м н з а к а н ч и в а л с я с л о в а м и : " П у с т ь в с е г д а б у д е т с л а в и т ь с я Армения". Сейчас он заканчивается описанием сцены гибели, а мы еще и хлопаем этому", - сказал армянский премьер-министр на пресс-конференции в Ереване.

Пашинян отметил, что аплодисменты после завершения гимна стали общепринятым явлением во всех странах даже на государственном уровне. Поэтому, как считает премьер, хлопать люди должны именно после слов о славе Армении, но никак не после сцены трагических потерь.

30 января спикер парламента Армении Ален Симонян предложил изменить государственный герб и гимн республики, чтобы они "напрямую отражали" армянское государство и культуру. Власти страны уже не первый раз выносят на обсуждение вопрос изменения государственного гимна и герба Армении. Пашинян также несколько раз намекал, что наличие горы Арарат на гербе "содержит неправильные коды", поскольку она находится на территории Турции. Оппозиция Армении утверждает, что власти страны хотят изменить гимн и герб по требованию Турции и Азербайджана, но у них не хватает смелости заявить об этом.