Премьер-министр Словакии Роберт Фицо практически утратил контроль над парламентом страны. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

По словам эксперта, политическая ситуация в Словакии остается нестабильной.

« С е й ч а с н и о п п о з и ц и я , н и Ф и ц о н е м о г у т с к а з а т ь , ч т о к о н т р о л и р у ю т п а р л а м е н т » , — п о я с н и л о н , д о б а в и в , ч т о в б о л ь ш е й с т е п е н и п о д о б н а я с и т у а ц и я б ь е т п о п р а в и т е л ь с т в у .

Топорнин подчеркнул, что политический кризис в стране во многом связан с личностью Фицо. Именно жесткий и бескомпромиссный стиль управления вызывает недовольство со стороны значительной части населения, в особенности в крупных городах.

Ранее сообщалось, что воюющий за Вооруженные силы Украины (ВСУ) «Грузинский национальный легион» (признан на территории России террористическим и запрещен) может быть причастен к организации антиправительственных протестов в Словакии. С таким заявлением выступил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.