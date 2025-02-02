Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам

Илон Маск заявил о выплатах Минфина США группам террористов и мошенников
Министерство финансов Соединенных Штатов одобряло платежи группам мошенников и террористов. С таким заявлением выступил предприниматель Илон Маск.
— Команда DOGE (Департамент эффективности государственного управления — прим. «ВМ») обнаружила среди прочего, что должностные лица, утверждающие платежи в Минфине, были проинструктированы всегда одобрять платежи, даже известным мошенническим или террористическим группам. Они буквально ни разу за всю свою карьеру не отказали в платеже. Ни разу, — написал Маск в социальной сети Х.
Однако бизнесмен не уточнил, о каких именно группах идет речь.
Американского предпринимателя Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию мира за защиту свободы слова. Об этом сообщил депутат Европарламента Бранко Гримс, который ранее самостоятельно предложил кандидатуру бизнесмена.
Маск получил доступ к платежной системе США
В прошлом году Илон Маск также попал в список претендентов на получение Нобелевской премии мира. Вместе с ним в него вошли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.