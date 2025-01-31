Президент Грузии назвал причину остановки переговоров с ЕС
В Тбилиси пошли на такой шаг, так как не хотели подчиняться требованиям Брюсселя, отметил Михаил Кавелашвили.
«Мы предотвратили войну. Когда будут подняты конкретные фактические вопросы, мы будем готовы возобновить переговоры в любое время», — сказал глава государства журналистам.
Грузия назвала иностранных послов соучастниками насилия против властей
В октябре прошлого года Еврокомиссия сообщила, что процесс интеграции Грузии в ЕС «фактически остановлен». 28 ноября премьер Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. После этого в республике начались акции протеста.