Президент Грузии назвал причину остановки переговоров с ЕС

В Тбилиси пошли на такой шаг, так как не хотели подчиняться требованиям Брюсселя, отметил Михаил Кавелашвили.

« М ы п р е д о т в р а т и л и в о й н у . К о г д а б у д у т п о д н я т ы к о н к р е т н ы е ф а к т и ч е с к и е в о п р о с ы , м ы б у д е м г о т о в ы в о з о б н о в и т ь п е р е г о в о р ы в л ю б о е в р е м я » , — с к а з а л г л а в а г о с у д а р с т в а ж у р н а л и с т а м .

Грузия назвала иностранных послов соучастниками насилия против властей

В октябре прошлого года Еврокомиссия сообщила, что процесс интеграции Грузии в ЕС «фактически остановлен». 28 ноября премьер Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. После этого в республике начались акции протеста.