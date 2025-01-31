Фицо заявил о связи протестов в Словакии с «Грузинским легионом»*

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что к протестам в стране причастен «Грузинский национальный легион»*, связанный с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию Фицо .

В конце января в Словакии прошли массовые акции протеста. Их участники выступали против политики Фицо. Премьер страны созвал Совет безопасности, заявив, что стране угрожает «цветная революция».

Фицо обвинил оппозицию в связях с зарубежными структурами, планирующими смену власти в Словакии. По его словам, речь идет о структурах, имеющих опыт организации переворотов в Грузии и на Украине.

« Н а о с н о в е и н ф о р м а ц и и , к о т о р а я у н а с е с т ь , м о г у п о д т в е р д и т ь , ч т о з а о р г а н и з а ц и е й м и т и н г о в в С л о в а к и и с т о и т , х о ч е т с я к о м у - т о в е р и т ь и л и н е т , « Г р у з и н с к и й н а ц и о н а л ь н ы й л е г и о н » * » , - з а я в и л Ф и ц о 3 1 я н в а р я .

Он подчеркнул, что речь идет о военизированной организации, которая является частью украинской армии. Других деталей Фицо не привел.

* признан террористической организацией и запрещен в России.