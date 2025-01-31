Фицо заявил о связи протестов в Словакии с «Грузинским легионом»*
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что к протестам в стране причастен «Грузинский национальный легион»*, связанный с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию Фицо .
В конце января в Словакии прошли массовые акции протеста. Их участники выступали против политики Фицо. Премьер страны созвал Совет безопасности, заявив, что стране угрожает «цветная революция».
Фицо обвинил оппозицию в связях с зарубежными структурами, планирующими смену власти в Словакии. По его словам, речь идет о структурах, имеющих опыт организации переворотов в Грузии и на Украине.
«На основе информации, которая у нас есть, могу подтвердить, что за организацией митингов в Словакии стоит, хочется кому-то верить или нет, «Грузинский национальный легион»*», - заявил Фицо 31 января.
Он подчеркнул, что речь идет о военизированной организации, которая является частью украинской армии. Других деталей Фицо не привел.
* признан террористической организацией и запрещен в России.