ГУР Украины заявило о непричастности к беспорядкам в Словакии
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины официально заявило о своей непричастности к антиправительственным акциям протеста в Словакии. Об этом сообщает ТАСС.
В субботу в ГУР прокомментировали обвинения со стороны властей Словацкой Республики, утверждающих что инициатором массовых акций стало террористическое подразделение ГУР — "Грузинский национальный легион"*.
«Официально сообщаем, что в структуре ГУР нет подразделения под названием "Грузинский национальный легион"*. Что касается Международного легиона ГУР*, он является многонациональным подразделением <...> и не проводит никаких гибридных действий на территории государств Евросоюза», — сказано в заявлении.
В конце января в городах Словакии прошли массовые антиправительственные демонстрации. В Братиславе на улицы вышло около 60 тысяч человек.
Накануне словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что организатором массовых протестов и беспорядков в Словакии является «Грузинский национальный легион»*. Антигосударственные акции готовил наемник Ушанги Мамулашвили, заочно приговоренный в России к 23 годам заключения.
Политолог Перенджиев: США пытаются свергнуть премьера Фицо с помощью Украины
В ГУР открестились от Мамулашвили, заявив, что он не является украинским военным или членом разведки. Отмечается, что контракт с «Международным легионом ГУР»* «это лицо прекратило еще в апреле 2023 года и не возобновляло его».
* Признан террористической организацией и запрещен в РФ