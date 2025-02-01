Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины официально заявило о своей непричастности к антиправительственным акциям протеста в Словакии. Об этом сообщает ТАСС.

В субботу в ГУР прокомментировали обвинения со стороны властей Словацкой Республики, утверждающих что инициатором массовых акций стало террористическое подразделение ГУР — "Грузинский национальный легион"*.

« О ф и ц и а л ь н о с о о б щ а е м , ч т о в с т р у к т у р е Г У Р н е т п о д р а з д е л е н и я п о д н а з в а н и е м " Г р у з и н с к и й н а ц и о н а л ь н ы й л е г и о н " * . Ч т о к а с а е т с я М е ж д у н а р о д н о г о л е г и о н а Г У Р * , о н я в л я е т с я м н о г о н а ц и о н а л ь н ы м п о д р а з д е л е н и е м < . . . > и н е п р о в о д и т н и к а к и х г и б р и д н ы х д е й с т в и й н а т е р р и т о р и и г о с у д а р с т в Е в р о с о ю з а » , — с к а з а н о в з а я в л е н и и .

В конце января в городах Словакии прошли массовые антиправительственные демонстрации. В Братиславе на улицы вышло около 60 тысяч человек.

Накануне словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что организатором массовых протестов и беспорядков в Словакии является «Грузинский национальный легион»*. Антигосударственные акции готовил наемник Ушанги Мамулашвили, заочно приговоренный в России к 23 годам заключения.

Политолог Перенджиев: США пытаются свергнуть премьера Фицо с помощью Украины

В ГУР открестились от Мамулашвили, заявив, что он не является украинским военным или членом разведки. Отмечается, что контракт с «Международным легионом ГУР»* «это лицо прекратило еще в апреле 2023 года и не возобновляло его».

* Признан террористической организацией и запрещен в РФ