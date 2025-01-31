Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что спорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не о чем, и он больше этого не желает. Его слова приводит РИА Новости.
"При всем уважении к вам, моя дискуссия с Лукашенко завершена", - сказал он.
26 января Лукашенко заявил, что Пашинян уничтожает свою страну, заигрывая с Европейским союзом. По мнению белорусского лидера, в настоящий момент Пашинян настраивает против себя Россию.
Лукашенко: Пашинян отказался от Нагорного Карабаха и сейчас уничтожает Армению
В конце декабря премьер-министр Армении и президент Белоруссии вступили в словесную пикировку во время неформального саммита лидеров стран СНГ в Ленинградской области. Поводом стало участие делегации Армении в следующем саммите ЕАЭС в Минске. Пашинян заявил, что будет участвовать дистанционно, на что Лукашенко ответил, что может "организовать доставку делегации, если нужно".