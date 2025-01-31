28-летний стендап-комик найден мертвым у себя дома накануне шоу

Умер Кен "Кенни" Флорес, 28-летний комик, один из создателей шоу LatinXL.

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Как пишет People, ссылаясь на документы офиса судебно-медицинских экспертиз округа Лос-Анджелес, Кенни умер 28 января. По данным Los Angeles Times, тело комика обнаружили в его доме около 14.00 часов дня.

Официальная причина смерти артиста пока не обнародована - это предстоит выяснить экспертам, но предварительно, согласно источникам TMZ, Кенни мог умереть от остановки сердца. Как подозрительная или криминальная его кончина не рассматривается, добавил инсайдер.

Семья факт смерти Флореса подтвердила. Родные просят уважать их право на частную жизнь.

Флорес умер в разгар своего гастрольного тура, стартовавшего 10 января. Его последнее выступление состоялось незадолго до смерти - 25-го в Джорджии. На 30 января намечалось шоу комика в Аризоне.