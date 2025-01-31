Обзор иноСМИ: еще один инцидент в небе Вашингтона и зачем США союз с Арменией

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Перед крушением в Вашингтоне случился еще один инцидент с вертолетом

За день до столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне в местном аэропорту произошел еще один инцидент с вертолетом, сообщает The Washington Post. Во вторник, 28 января, рейс 4514 авиакомпании Republic Airways, следовавший из аэропорта Брэдли в Коннектикуте, был вынужден совершить повторный заход на посадку. Причиной стал вертолет, появившийся рядом с траекторией полета авиалайнера.

Почему вышло так, что вертолет помешал посадке пассажирского самолета, пока неизвестно. Всего через 24 часа после этого инцидента заходивший на посадку самолет Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk неподалеку от аэропорта Рейгана. Власти считают, что все люди, находившиеся в самолете и вертолете, погибли. Поиск их тел продолжается. По данным The Washington Post, на момент столкновения численность персонала в диспетчерской вышке аэропорта была «ненормальной», и там не было ни одного сотрудника, ответственного за управление движением вертолетов.

«Китай строит военный городок в 10 раз больше Пентагона»

Китайские военные строят огромный комплекс в 30 километрах к юго-западу от Пекина, пишет Financial Times. Этот комплекс, по мнению американской разведки, будет служить военным командным центром. Строительные работы начались в середине 2024 года, проект получил название «Пекинский военный городок».

По данным газеты, китайский командный центр станет крупнейшим в мире - он будет в десять раз больше американского Пентагона и займет территорию площадью в 6,07 миллиона квадратных метров. По информации FT, план строительства был реализован в рамках разработки новых видов оружия и проектов к 100-летию со дня основания Народно-освободительной армии Китая в 2027 году. Спутниковые снимки показывают, что как минимум сто кранов работают над созданием подземных объектов «Пекинского военного городка». Опрошенные FT эксперты предположили, что там строится несколько объектов, соединенных подземными переходами.

Зачем США стратегическое партнерство с Армений?

Доктор наук, заведующий отделом внешней политики Азербайджанского центра анализа международных отношений Джавид Велиев заявил, что Армения и США решили заключить соглашение о стратегическом партнерстве на фоне роста влияния Азербайджана и Турции на Южном Кавказе. Об этом эксперт рассказал в своей статье для Anadolu Ajansı.

По версии Велиева, США обеспокоены распространением геополитической конкуренции в евразийском регионе и «отходом Грузии от Запада». Администрация премьера Армении Никола Пашиняна рассматривает это как возможность для себя и стремится стать частью западного альянса, считает эксперт. В новом соглашении США четко заявили о своей поддержке Еревана, «склонив чашу весов в пользу Армении перед лицом региональных событий и процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном». В то же время документ подвергается критике со стороны некоторых экспертов в Армении, поскольку не предоставляет стране гарантий безопасности, не предусматривает оказание военной помощи, не обещает передачу или продажу оружия и не включает создание военной базы на территории Армении.

«Перспективы еврозоны хуже, чем думают многие»

Экономика еврозоны неожиданно стагнировала в четвертом квартале 2024 года, что усиливает давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ) и подталкивает регулятор к более агрессивному снижению процентных ставок в 2025 году. Об этом сообщает Financial Times.

В четвертом квартале прошлого года экономика еврозоны не продемонстрировала даже скромный рост в 0,1 процента, который прогнозировали экономисты, не говоря уже о росте на 0,4 процента (как в третьем квартале), отмечает FT. Согласно данным, опубликованным Евростатом 30 января, в 2024 году экономика еврозоны выросла на 0,7 процента. Эти данные появились всего за несколько часов до того, как ЕЦБ снизил базовую процентную ставку на четверть процентного пункта - до 2,75 процента, самого низкого уровня с начала 2023 года. Аналитик Джек Аллен-Рейнольдс предупредил, что экономические перспективы еврозоны «хуже, чем многие думают». Стагнация подчеркивает трудности, с которыми сталкивается регион, пока Германия, крупнейшая экономика еврозоны, борется с серьезным спадом в производстве и политической нестабильностью. ВВП Германии сократился на 0,2 процента за последние три месяца 2024 года.

«Запад может проиграть Китаю в ИИ-гонке»

Появление бюджетного китайского чат-бота DeepSeek, который должен составить конкуренцию ChatGPT, стало тревожным сигналом для американских технологических гигантов, Уолл-стрит и для «любой развитой страны, стремящейся вступить в гонку ИИ», считает обозреватель The Guardian Ларри Эллиотт.

Китайцы создали высококачественный ИИ-продукт, который доступен бесплатно или по «смешной цене». Эллиотт отметил, что в 1957 году США были ошеломлены, когда СССР стал первой страной, запустившей искусственный спутник в космос. Американцы были в равной степени ошеломлены появлением DeepSeek, уверен автор статьи. По его мнению, угроза Китая западному технологическому доминированию реальна, а погоня за победой в ИИ-гонке будет столь же конкурентной - а может быть, даже больше - чем космическая гонка 1950-х и 60-х годов.