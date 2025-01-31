Власти Норвегии задержали судно с российским экипажем

Полиция Норвегии задержала норвежское судно Silver Dania с российским экипажем, подозреваемое в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море. Об этом сообщает NRK.

Судно «зарегистрировано в Норвегии и принадлежит Норвегии», отмечает NRK. В полиции сообщили, что оно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.

Задержана Silver Dania была по запросу властей Латвии. Судно было доставлено в порт Тромсё утром 31 января при содействии корабля береговой охраны.