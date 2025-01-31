Премьер Словакии объявил о своем визите в Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Россию в мае на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава словацкого правительства объявил в ходе встречи с дипломатическим корпусом, сообщает РИА Новости.

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« Е с л и з д о р о в ь е п о з в о л и т , п р и м у у ч а с т и е в п р а з д н о в а н и и 8 0 - л е т и я п о б е д ы н а д ф а ш и з м о м и о к о н ч а н и я В т о р о й м и р о в о й в о й н ы , к о т о р о е б у д е т о р г а н и з о в а н о в Москве», — подтвердил политик.

Ранее вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар заявил, что Фицо приедет в Москву с большой делегацией на празднование 80-летия Победы и посетит парад Победы 9 мая.