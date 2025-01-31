Премьер Словакии объявил о своем визите в Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Россию в мае на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава словацкого правительства объявил в ходе встречи с дипломатическим корпусом, сообщает РИА Новости.
«Если здоровье позволит, приму участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны, которое будет организовано в Москве», — подтвердил политик.
Ранее вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар заявил, что Фицо приедет в Москву с большой делегацией на празднование 80-летия Победы и посетит парад Победы 9 мая.